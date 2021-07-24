В «Векторе» заявили об отсутствии в России случаев гриппа H5N6

В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора заявили, что случаев заражения человека вирусом птичьего гриппа H5N6 в России нет.

«В Российской Федерации не зафиксировано ни одного случая заражения человека вирусом гриппа H5N6, и в настоящее время нет оснований говорить о возрастании риска возникновения таких случаев в будущем», — цитирует сообщение центра ТАСС.

В «Векторе» отметили, что всего начиная с 2014 года в мире было выявлено 36 случаев заражения данным типом гриппа: 35 — в Китае и один — в Лаосской Народно-Демократической Республике. Во всех случаях вирус не передавался от человека человеку.

В начале июня Всемирная организация здравоохранения заявила, что она не рекомендует вводить какие-либо ограничения на поездки или торговлю из-за нового штамма птичьего гриппа в Китае.