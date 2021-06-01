ВОЗ не рекомендует какие-либо ограничения из-за нового штамма птичьего гриппа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует вводить какие-либо ограничения на поездки или торговлю из-за нового штамма птичьего гриппа в Китае.

«Пока вирусы птичьего гриппа циркулируют среди домашней птицы, спорадическое заражение человека птичьим гриппом неудивительно, что является ярким напоминанием о сохранении угрозы пандемии гриппа. В связи с этим событием ВОЗ не советует проводить специальный скрининг на пунктах въезда, а также не рекомендует вводить какие-либо ограничения на поездки или торговлю», — приводит РИА Новости слова официального представителя ВОЗ Тарика Язаревича.

Он отметил, что штамм H10N3 птичьего гриппа известен с 2002 года, но ранее заражений человека зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что случай заражения человека штаммом вируса птичьего гриппа H10N3 выявили в китайской провинции Цзянсу.

22 мая «Вектор» заявил о создании прототипа вакцины против птичьего гриппа.