ВОЗ не рекомендует какие-либо ограничения из-за нового штамма птичьего гриппа

Короткая ссылка
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует вводить какие-либо ограничения на поездки или торговлю из-за нового штамма птичьего гриппа в Китае.
ВОЗ не рекомендует какие-либо ограничения из-за нового штамма птичьего гриппа
  • Reuters

«Пока вирусы птичьего гриппа циркулируют среди домашней птицы, спорадическое заражение человека птичьим гриппом неудивительно, что является ярким напоминанием о сохранении угрозы пандемии гриппа. В связи с этим событием ВОЗ не советует проводить специальный скрининг на пунктах въезда, а также не рекомендует вводить какие-либо ограничения на поездки или торговлю», — приводит РИА Новости слова официального представителя ВОЗ Тарика Язаревича.

Он отметил, что штамм H10N3 птичьего гриппа известен с 2002 года, но ранее заражений человека зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что случай заражения человека штаммом вируса птичьего гриппа H10N3 выявили в китайской провинции Цзянсу.

22 мая «Вектор» заявил о создании прототипа вакцины против птичьего гриппа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить