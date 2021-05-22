«Вектор» заявил о создании прототипа вакцины против птичьего гриппа

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Государственный научный центр «Вектор» создал прототип вакцины против птичьего гриппа A (H5N8), которая при необходимости может быть масштабирована и запущена в производство, сообщил глава учреждения Ринат Максютов.
«Вектор» заявил о создании прототипа вакцины против птичьего гриппа
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«Если мы говорим о том варианте H5N8, который впервые инфицировал человека... в марте методами обратной генетики нами был получен вакцинный штамм против данного вируса H5N8, и в дальнейшем, если такая задача будет поставлена, то это уже производственная задача — получить вакцину, используя существующие производственные мощности и данный вакцинный штамм», — сказал он на марафоне «Новое знание» в Новосибирске.

В конце февраля у семи работников птицефабрики на юге России выявили птичий грипп. О случаях заболевания сообщили в ВОЗ.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что новый тип вируса птичьего гриппа A (H5N8), вероятнее всего, скоро мутирует и сможет передаваться от человека человеку.

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