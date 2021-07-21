Вирусологи усомнились в эффективности лечения коронавируса полынью

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Главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU заявил, что самостоятельно лечиться от коронавируса полынью нельзя, поскольку содержащиеся в ней соединения могут представлять опасность.
Вирусологи усомнились в эффективности лечения коронавируса полынью
  • Pixabay

Токарев считает, что  необходимы дальнейшие клинические исследования, поскольку содержащиеся в полыни соединения «могут быть небезопасны для человека».

«Они могут давать побочные эффекты. Поэтому пока рано делать выводы, чтобы не было такого, что народ кинулся за полынью, как ранее кинулся за имбирём и за чесноком», — сказал он.

При этом профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» назвал маловероятной эффективность экстракта полыни против коронавируса.

«Это же вирус не желудочный, это вирус лёгочный. Вирус, который поражает ряд органов. Предположим, полынь как-то благотворно действует, я этого не исключаю, но каким образом? Как экстракт полыни доставляется в лёгкие?» — заявил Аграновский.

Ранее учёные из Дании и Германии заявили, что в ходе исследования установили, что содержащееся в полыни вещество артемизинин может подавлять коронавирус SARS-CoV-2.

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