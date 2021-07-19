Роспотребнадзор разрабатывает биочип для тестирования на COVID-19

Роспотребнадзор начал работу по созданию биочипа для тестирования на предмет заболевания коронавирусом.

«Ведутся работы в направлении создания прототипа биочипа для индикации актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе вируса SARS-CoV-2», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что работы по созданию биочипа ведутся в Инжиниринговом центре микротехнологии и диагностики СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

Разработаны научные и технологические основы создания биочипов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала документ, который регулирует возможность проведения массовых мероприятий в российских регионах в зависимости от эпидситуации.