Роспотребнадзор разрабатывает биочип для тестирования на COVID-19

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Роспотребнадзор начал работу по созданию биочипа для тестирования на предмет заболевания коронавирусом.

«Ведутся работы в направлении создания прототипа биочипа для индикации актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе вируса SARS-CoV-2», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что работы по созданию биочипа ведутся в Инжиниринговом центре микротехнологии и диагностики СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

Разработаны научные и технологические основы создания биочипов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала документ, который регулирует возможность проведения массовых мероприятий в российских регионах в зависимости от эпидситуации.

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