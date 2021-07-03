Учёные рассказали о невозможности воздействия «Спутника V» на геном человека
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- РИА Новости
Так, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский отметил, что аденовирус, даже «дикий», неизменённый, попадая в ядро клеток, присутствует там в виде эписомы, отдельной единицы.
«С ядром он не взаимодействует, с ДНК не взаимодействует, никуда не встраивается» — сказал учёный. Он добавил, что аденовирус, содержащийся в «Спутнике V», может размножаться только в специальной культуре клеток-ферментёров.
После вакцинации аденовирус держится в клетках человека примерно две недели, отметил Аграновский.
Завлабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетёсов, в свою очередь, рассказал, что аденовирусы, на которых основан «Спутник V», не могут размножаться в человеческом организме.
«У них убрана часть генома по сравнению с природным вариантом», — объяснил он.
Учёный уточнил, что аденовирусы — одна из самых распространённых острых респираторных инфекций, с которой сталкивается человек с первых лет жизни.
О том, что «Спутник V» не может оказывать никакого влияния на геном человека и на генетическую наследственность, в апреле рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.