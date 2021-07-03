Учёные рассказали о невозможности воздействия «Спутника V» на геном человека

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Вакцина против коронавируса «Спутник V», содержащая аденовирусы, не воздействует на геном человека, рассказали российские вирусологи из МГУ и РАН в беседе с URA.RU.
Учёные рассказали о невозможности воздействия «Спутника V» на геном человека
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Так, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский отметил, что аденовирус, даже «дикий», неизменённый, попадая в ядро клеток, присутствует там в виде эписомы, отдельной единицы.

«С ядром он не взаимодействует, с ДНК не взаимодействует, никуда не встраивается» — сказал учёный. Он добавил, что аденовирус, содержащийся в «Спутнике V», может размножаться только в специальной культуре клеток-ферментёров.

После вакцинации аденовирус держится в клетках человека примерно две недели, отметил Аграновский.

Завлабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетёсов, в свою очередь, рассказал, что аденовирусы, на которых основан «Спутник V», не могут размножаться в человеческом организме.

«У них убрана часть генома по сравнению с природным вариантом», — объяснил он.

Учёный уточнил, что аденовирусы — одна из самых распространённых острых респираторных инфекций, с которой сталкивается человек с первых лет жизни.

О том, что «Спутник V» не может оказывать никакого влияния на геном человека и на генетическую наследственность, в апреле рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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