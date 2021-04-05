Гинцбург заявил, что «Спутник V» не может влиять на геном человека

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Российская вакцина «Спутник V» не может оказывать никакого влияния на геном человека и на генетическую наследственность, заявил в интервью РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
Гинцбург заявил, что «Спутник V» не может влиять на геном человека
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«Не может, ответ однозначный. На геном человека может влиять то, что может в геном человека интегрироваться или каким-то образом влиять на структуру ДНК... Если препарат в организме человека не размножается, то он никак не может интегрироваться и взаимодействовать с нашей нуклеиновой кислотой. Поэтому «Спутник V» никак не может влиять ни на нуклеиновую кислоту, ни на наследственность, ни на какие-то другие вещи, связанные с изменением нашего наследственного материала», — сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, может ли вакцина влиять на геном человека.

Ранее российские специалисты в беседе с RT разоблачили самые распространённые мифы о вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора член-корреспондент РАН Александр Горелов развенчал миф о том, что вакцину создали слишком быстро, не протестировав на безопасность. 

«Эффективность и безопасность — это два ключевых параметра, которые являются важными критериями для диагностики вакцины», — отметил он.

По его словам, компания, регистрирующая вакцину, действует строго по международному протоколу. Также учёные опровергли риск бесплодия после вакцинации.

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