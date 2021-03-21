Российские учёные опровергли риск бесплодия и угрозу здоровью от вакцины

Короткая ссылка
Российские специалисты в беседе с RT разоблачили самые распространённые мифы о вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19.

Молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова Максим Скулачёв прокомментировал заблуждение о том, что из-за вакцинации можно заболеть, так как в вакцине есть коронавирус. 

«В существующих одобренных вакцинах есть маленький фрагмент вируса, один его ген, даже половинка этого гена. Конечно, никакой коронавирусной инфекции это дать не может», — объяснил специалист.

В свою очередь, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора член-корреспондент РАН Александр Горелов развенчал миф о том, что вакцину создали слишком быстро, не протестировав на безопасность. 

«Эффективность и безопасность — это два ключевых параметра, которые являются важными критериями для диагностики вакцины», — отметил он.

По его словам, компания, регистрирующая вакцину, действует строго по международному протоколу.

Также учёные опровергли риск бесплодия после вакцинации.

«Откуда это взялось, интересно? Это полная ересь, совершенно непонятно, кто это вбросил и почему это тиражируется. Никакие вакцины не вызывают бесплодия», — заявил Скулачёв.

При этом доктор медицинских наук Антон Ершов отметил, что единственный способ профилактики любой вирусной инфекции, в том числе коронавируса, — это вакцинация.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить