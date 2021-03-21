Российские учёные опровергли риск бесплодия и угрозу здоровью от вакцины

Российские специалисты в беседе с RT разоблачили самые распространённые мифы о вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19.

Молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова Максим Скулачёв прокомментировал заблуждение о том, что из-за вакцинации можно заболеть, так как в вакцине есть коронавирус.

«В существующих одобренных вакцинах есть маленький фрагмент вируса, один его ген, даже половинка этого гена. Конечно, никакой коронавирусной инфекции это дать не может», — объяснил специалист.

В свою очередь, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора член-корреспондент РАН Александр Горелов развенчал миф о том, что вакцину создали слишком быстро, не протестировав на безопасность.

«Эффективность и безопасность — это два ключевых параметра, которые являются важными критериями для диагностики вакцины», — отметил он.

По его словам, компания, регистрирующая вакцину, действует строго по международному протоколу.

Также учёные опровергли риск бесплодия после вакцинации.

«Откуда это взялось, интересно? Это полная ересь, совершенно непонятно, кто это вбросил и почему это тиражируется. Никакие вакцины не вызывают бесплодия», — заявил Скулачёв.

При этом доктор медицинских наук Антон Ершов отметил, что единственный способ профилактики любой вирусной инфекции, в том числе коронавируса, — это вакцинация.