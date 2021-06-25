Названо условие снижения смертности от коронавируса

Короткая ссылка
Снижение смертности от коронавируса произойдёт не по причине эволюции вируса, а потому что приобретут к нему частичный иммунитет, заявил профессор Сколтеха Георгий Базыкин.

«Если коронавирус снизит свою смертоносность, то, в основном, это произойдёт не из-за эволюции этого вируса и того, что он будет «добрее». Снижение смертоносности не в интересах вируса. А произойдёт это из-за того, что люди приобретут к нему частичный иммунитет», — цитирует РИА Новости Базыкина.

По его словам, иммунитет приобретённый на один вариант вируса, скорее всего будет защищать, пусть и немного хуже от вируса, который распространится через год.

Он уточнил, что вакцина от какого-то варианта вируса будет по крайней мере защищать от тяжёлого течения заболевания.

Ранее иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что делать в период между этапами вакцинации, чтобы обезопасить себя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить