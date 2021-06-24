Иммунолог дал советы частично вакцинированным от COVID-19

Иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что делать в период между этапами вакцинации, чтобы обезопасить себя.

В беседе с kp.ru врач отметил, что в такой период стоит носить защитную маску, а лучше респиратор второго класса защиты, спать не менее семи-восьми часов в сутки и не злоупотреблять солнечными ваннами, так как избыток ультрафиолета негативно влияет на иммунитет.

Кроме того, говоря о вакцинации, Крючков развеял опасения, что после первой прививки иммунная система «перегружена» или «ослаблена».

«На самом деле, с точки зрения иммунологии это безосновательно», — уточнил он.

Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Токарев в беседе с URA.RU поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения.