ВОЗ признала возможность вакцинации детей от коронавируса
Об этом говорится в обновлённых рекомендациях организации.
Отмечается, что дети и подростки, как правило, переносят заболевание в более лёгкой форме.
ВОЗ рекомендует вакцинировать их в менее срочном порядке, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников.
Ранее уровень вакцинации от коронавирусной инфекции в Европе в ВОЗ назвали «далёким от достаточного» для того, чтобы избежать повторного всплеска пандемии.