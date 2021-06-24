ВОЗ признала возможность вакцинации детей от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что вакцины от коронавируса можно использовать для вакцинации детей и подростков.

Об этом говорится в обновлённых рекомендациях организации.

Отмечается, что дети и подростки, как правило, переносят заболевание в более лёгкой форме.

ВОЗ рекомендует вакцинировать их в менее срочном порядке, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников.

Ранее уровень вакцинации от коронавирусной инфекции в Европе в ВОЗ назвали «далёким от достаточного» для того, чтобы избежать повторного всплеска пандемии.