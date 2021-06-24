ВОЗ признала возможность вакцинации детей от коронавируса

Короткая ссылка
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что вакцины от коронавируса можно использовать для вакцинации детей и подростков.

Об этом говорится в обновлённых рекомендациях организации.

Отмечается, что дети и подростки, как правило, переносят заболевание в более лёгкой форме.

ВОЗ рекомендует вакцинировать их в менее срочном порядке, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников.

Ранее уровень вакцинации от коронавирусной инфекции в Европе в ВОЗ назвали «далёким от достаточного» для того, чтобы избежать повторного всплеска пандемии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить