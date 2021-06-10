В ВОЗ назвали уровень вакцинации против COVID-19 в Европе «далёким от достаточного»

Уровень вакцинации от коронавирусной инфекции в Европе в ВОЗ назвали «далёким от достаточного» для того, чтобы избежать повторного всплеска пандемии.

Reuters

Об этом сообщает AFP. Представители организации призвали страны обеспечить необходимые защитные меры для населения. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что в Евросоюзе вакцинами от коронавируса привиты около 100 млн человек.