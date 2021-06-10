В ВОЗ назвали уровень вакцинации против COVID-19 в Европе «далёким от достаточного»
Уровень вакцинации от коронавирусной инфекции в Европе в ВОЗ назвали «далёким от достаточного» для того, чтобы избежать повторного всплеска пандемии.
- Reuters
Об этом сообщает AFP.
Представители организации призвали страны обеспечить необходимые защитные меры для населения.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что в Евросоюзе вакцинами от коронавируса привиты около 100 млн человек.
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