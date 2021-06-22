Вирусолог отметил важность вакцинации для победы над пандемией

Доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе RT заявил, что вакцинация — это единственная серьёзная возможность повлиять на пандемию.

«Конечно, очень важны противоэпидемиологические меры. Но длительное соблюдение этих мер чревато нарушением экономики... Поэтому страшно важно дополнить все эти санитарные эпидемиологические меры вакцинацией. Вакцинация даёт наилучший результат в этом отношении. Мы уже сейчас это видим. Мы видим, как хорошо вакцинация повлияла в Израиле, где полностью остановили эпидемию. Даже в такой стране, как США, где была чрезмерная заболеваемость, там тоже с помощью вакцинации получили уже очень хорошие результаты», — сказал Альтштейн.

Вирусолог добавил, что сейчас в России вакцинированы порядка 15 % жителей.

«Этого не достаточно, важно сейчас активизироваться и вакцинироваться. Это вопросы психологического характера. Науке уже давно известно, что вакцина работает, вакцина действует и бояться не следует», — подчеркнул он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с 22 июня вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных и спортивных мероприятий с присутствием более 500 человек.