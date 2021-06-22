Вирусолог отметил важность вакцинации для победы над пандемией

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Анастасия Белоусова
Доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе RT заявил, что вакцинация — это единственная серьёзная возможность повлиять на пандемию.
Вирусолог отметил важность вакцинации для победы над пандемией
  • Reuters

«Конечно, очень важны противоэпидемиологические меры. Но длительное соблюдение этих мер чревато нарушением экономики... Поэтому страшно важно дополнить все эти санитарные эпидемиологические меры вакцинацией. Вакцинация даёт наилучший результат в этом отношении. Мы уже сейчас это видим. Мы видим, как хорошо вакцинация повлияла в Израиле, где полностью остановили эпидемию. Даже в такой стране, как США, где была чрезмерная заболеваемость, там тоже с помощью вакцинации получили уже очень хорошие результаты», — сказал Альтштейн.

Вирусолог добавил, что сейчас в России вакцинированы порядка 15 % жителей.

«Этого не достаточно, важно сейчас активизироваться и вакцинироваться. Это вопросы психологического характера. Науке уже давно известно, что вакцина работает, вакцина действует и бояться не следует», — подчеркнул он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с 22 июня вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных и спортивных мероприятий с присутствием более 500 человек.

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