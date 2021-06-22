В Госдуме поддержали временный запрет крупных мероприятий в Москве

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Анастасия Белоусова
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT поддержал решение мэра Москвы Сергея Собянина с 22 июня временно запретить проведение мероприятий с присутствием более 500 человек.
В Госдуме поддержали временный запрет крупных мероприятий в Москве
  • РИА Новости

«Идёт третья волна коронавируса. У каждого регионального руководителя есть право вводить соответствующие ограничения. Ограничения у нас то усиливаются, то снимаются. Напомню позицию президента, который говорил, что везде должна быть разумность и адекватность принимаемых мер при возникающих угрозах», — считает Нилов.

Депутат добавил, что ограничения вводятся по понятным причинам, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

«Да, мы, конечно, все устали от ограничительных мер, от режимов, постоянного напоминания, но это новый вызов нашему обществу. Надо, несмотря на все раздражения, с пониманием относиться к ситуации и сделать всё для того, чтобы быстрее побороть пандемию», — заключил он.

Ранее мэр Москвы сообщил, что в столице с 22 июня вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных и спортивных мероприятий с присутствием более 500 человек.

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