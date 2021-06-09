В ВОЗ предупредили о риске новых пандемий в будущем

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Эпидемиолог при Цюрихском университете, советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Роберт Штеффен напомнил, что существует риск появления в будущем новых пандемий, в том числе вызванных ранее неизвестными вирусами.
В ВОЗ предупредили о риске новых пандемий в будущем
  • Reuters

«Мы должны усвоить, что пандемии могут произойти в будущем. Необязательно, что они будут снова вызваны коронавирусом, у меня вызывает беспокойство птичий грипп», — цитирует его РИА Новости.

В то же время Штеффен призвал быть готовыми и к появлению совершенно новых вирусов.

«Я считаю, что эпидемиологи прекрасно осведомлены, что пандемии повторятся в будущем. Проблема скорее касается политиков. Например, в Швейцарии и других странах планы по подготовке к возможности пандемии были разработаны ещё в 1990-х, но были забыты или пылились в шкафах», — отметил советник ВОЗ.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в мире может появиться новый смертоносный вирус.

Во Всемирной организации здравоохранения также выразили обеспокоенность по поводу четырёх вариантов коронавирусной инфекции COVID-19.

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