«Вектор» оценил риск новой пандемии из-за индийского штамма COVID-19

В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» не видят предпосылок для того, чтобы индийский штамм коронавируса стал причиной новой или более серьёзной пандемии.

«Принимаемые в России комплексные санитарно-эпидемиологические меры, включая использование вакцин, характеризуются эффективностью не только в отношении исходного штамма, но и в отношении новых разновидностей вируса», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, при текущем уровне контроля за ситуацией «отсутствуют предпосылки к тому, чтобы индийский штамм стал причиной новой или более серьёзной пандемии».

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов прокомментировал ситуацию с индийским штаммом коронавируса.