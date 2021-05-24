В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с индийским штаммом COVID-19

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Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов прокомментировал ситуацию с индийским штаммом коронавируса.
В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с индийским штаммом COVID-19
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

«На самом деле нам нельзя полностью экстраполировать данные Индии на наши, потому что там вегетарианцы, культура питания абсолютно иная, там иная климатическая зона и температура, которая не укрепляет иммунитет... Как поведёт себя индийский штамм в России, пока говорить однозначно не представляется возможным. Мы ежедневно, еженедельно даём отчёт в штаб коронавируса. Я думаю, что нам бояться «чёрной плесени» не надо», — цитирует РИА Новости Горелова.

Ранее руководитель государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов рассказал, что варианты индийского штамма коронавирусной инфекции COVID-19 выявлены в Москве, Санкт-Петербурге и Псковской области.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что вакцина «Спутник V» будет эффективна и против индийской мутации коронавируса.

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