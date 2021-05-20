Онколог рассказал, при каких симптомах нужно срочно идти к врачу
«Если есть какие-то общие симптомы заболевания — немотивированное похудение, слабость, примесь слизи или крови в кале или в выделениях из соска у женщин, наличие уплотнений, изменение давно существовавших родимых пятен. Эти изменения должны быть поводом максимально раннего обращения к врачу», — приводит РИА Новости его слова.
Подробнее о методах диагностики и лечения рака в России Хатьков рассказал в интервью RT.
Ранее врач-онколог кандидат медицинских наук Андрей Пылёв в беседе с URA.RU напомнил о вреде слишком частого пребывания на солнце.
Также педиатр кандидат медицинских наук Ирина Добрецова рассказала, как вести себя в жару людям, которые страдают хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.