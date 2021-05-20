Онколог рассказал, при каких симптомах нужно срочно идти к врачу

Короткая ссылка
Главный онколог Департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков рассказал, что немотивированное похудение, появление уплотнений, изменение существовавших родимых пятен являются поводом для скорейшего обращения к врачу.

«Если есть какие-то общие симптомы заболевания — немотивированное похудение, слабость, примесь слизи или крови в кале или в выделениях из соска у женщин, наличие уплотнений, изменение давно существовавших родимых пятен. Эти изменения должны быть поводом максимально раннего обращения к врачу», — приводит РИА Новости его слова.

Подробнее о методах диагностики и лечения рака в России Хатьков рассказал в интервью RT.

Ранее врач-онколог кандидат медицинских наук Андрей Пылёв в беседе с URA.RU напомнил о вреде слишком частого пребывания на солнце.

Также педиатр кандидат медицинских наук Ирина Добрецова рассказала, как вести себя в жару людям, которые страдают хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить