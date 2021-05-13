Биолог рассказала о связи заболеваемости COVID-19 в России с погодой
«Я думаю, что в ближайшие месяц-два в России всё определит погода», — цитирует РИА Новости Баранову.
Она отметила, что при сухой и жаркой погоде передача заболевания от человека к человеку снизится, поэтому всплеска заболеваемости не будет.
Биолог уточнила, что в случае дождливой погоды люди будут собираться по домам, что способствует распространению коронавируса.
По её словам, в России действуют разные штаммы вируса, такие как британский и индийский, они конкурируют между собой.
Ранее Анча Баранова заявила, что спад заболеваемости коронавирусом может наступить после того, как привьётся 30% населения.