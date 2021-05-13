Эксперт назвала условие спада заболеваемости коронавирусом

Спад заболеваемости коронавирусом может наступить после того как привьётся 30% населения, заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова

«Я оптимист, и думаю, что 30% вакцинированных - это такой порог, когда заболеваемость начинает идти на спад», — цитирует РИА Новости Баранову.

Она уточнила, что согласно пессимистичной точке зрения, заболеваемость идёт на спад только при 50-70% вакцинированных.

По её словам, заболеваемость в США снижается, потому что там вакцинировано 50% населения.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчётом правительства в Госдуме, рассказал о ходе вакцинации от коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.