Названы симптомы тяжёлого течения COVID-19 у ребёнка

Если у ребёнка при заболевании коронавирусом появляются одышка, повышенная температура более трёх дней и сыпь, то это может быть признаком перехода болезни в тяжёлую форму, заявил заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Появление у ребёнка одышки, а также повышенная температура, которая сохраняется более трёх дней, - повод для дополнительной диагностики, а именно рентгенографии», — цитирует РИА Новости Горелова.

По его словам, изменения на рентгенографии могут быть свидетельством развития осложнений, в том числе мультивоспалительного синдрома.

Также ещё одним настораживающим симптомом является появление сыпи.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко по итогам послания президента России Федеральному собранию сообщил, что переболевшие коронавирусом в тяжёлой форме будут проходить диспансеризацию и профилактический осмотр в приоритетном порядке.