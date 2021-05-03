Названы симптомы тяжёлого течения COVID-19 у ребёнка
«Появление у ребёнка одышки, а также повышенная температура, которая сохраняется более трёх дней, - повод для дополнительной диагностики, а именно рентгенографии», — цитирует РИА Новости Горелова.
По его словам, изменения на рентгенографии могут быть свидетельством развития осложнений, в том числе мультивоспалительного синдрома.
Также ещё одним настораживающим симптомом является появление сыпи.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко по итогам послания президента России Федеральному собранию сообщил, что переболевшие коронавирусом в тяжёлой форме будут проходить диспансеризацию и профилактический осмотр в приоритетном порядке.