Названы симптомы тяжёлого течения COVID-19 у ребёнка

Короткая ссылка
Если у ребёнка при заболевании коронавирусом появляются одышка, повышенная температура более трёх дней и сыпь, то это может быть признаком перехода болезни в тяжёлую форму, заявил заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Появление у ребёнка одышки, а также повышенная температура, которая сохраняется более трёх дней, - повод для дополнительной диагностики, а именно рентгенографии», — цитирует РИА Новости Горелова.

По его словам, изменения на рентгенографии могут быть свидетельством развития осложнений, в том числе мультивоспалительного синдрома.

Также ещё одним настораживающим симптомом является появление сыпи.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко по итогам послания президента России Федеральному собранию сообщил, что переболевшие коронавирусом в тяжёлой форме будут проходить диспансеризацию и профилактический осмотр в приоритетном порядке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить