Космодром Плесецк сможет запускать аппараты на новую российскую станцию

Согласно материалам ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в «Роскосмос»), теперь с военного космодрома Плесецк станет возможно производить запуски к новой российской высокоширотной станции.

Как пишет РИА Новости, наклонение полёта Российской орбитальной служебной станции позволяет задействовать для запусков к ней космодром Восточный, а также военный космодром Плесецк.

Однако на обоих космодромах на данный момент отсутствует необходимая для пилотируемых запусков наземная инфраструктура.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что первый модуль новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году.

В апреле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что российская сторона выходит из проекта Международной космической станции с 2025 года и планирует приступить к созданию новой национальной орбитальной станции.