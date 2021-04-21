Космодром Плесецк сможет запускать аппараты на новую российскую станцию

Короткая ссылка
Согласно материалам ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в «Роскосмос»), теперь с военного космодрома Плесецк станет возможно производить запуски к новой российской высокоширотной станции.
Космодром Плесецк сможет запускать аппараты на новую российскую станцию
  • globallookpress.com

Как пишет РИА Новости, наклонение полёта Российской орбитальной служебной станции позволяет задействовать для запусков к ней космодром Восточный, а также военный космодром Плесецк.

Однако на обоих космодромах на данный момент отсутствует необходимая для пилотируемых запусков наземная инфраструктура.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что первый модуль новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году.

В апреле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что российская сторона выходит из проекта Международной космической станции с 2025 года и планирует приступить к созданию новой национальной орбитальной станции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить