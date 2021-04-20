В управлении Роспотребнадзора по Петербургу рассказали о плюсах и минусах манной каши
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Об этом пишет Nation News.
Каша быстро варится, хорошо усваивается и не раздражает желудочно-кишечный тракт из-за низкого содержания клетчатки. Однако она очень калорийна и содержит мало микроэлементов и витаминов, уточнили специалисты.
Её советуют употреблять после заболеваний и операций, а также пожилым людям и пациентам с проблемами органов пищеварения. Также её полезно давать детям с маленьким весом.
Остальным нежелательно злоупотреблять манкой, так как это может привести к быстрому набору лишнего веса, отметили специалисты.
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