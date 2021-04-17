Рогозин рассказал о самочувствии вернувшихся с МКС космонавтов

Состояние космонавтов, вернувшихся на Землю на космическом корабле «Союз МС-17», хорошее. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

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