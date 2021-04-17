Рогозин рассказал о самочувствии вернувшихся с МКС космонавтов
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«В 07:55 мск проведена посадка спускаемого аппарата ТПК «Союз МС-17». На борту порядок. По докладу спасательных служб, СА (спускаемый аппарат. — RT) вертикально. Самочувствие экипажа хорошее», — говорится в сообщении в Twitter.
В 07.55.12 мск проведена посадка спускаемого аппарата ТПК "Союз МС-17". На борту порядок. По докладу спасательных служб, СА вертикально. Самочувствие экипажа хорошее.— РОГОЗИН (@Rogozin) April 17, 2021
Добро пожаловать на Землю! pic.twitter.com/VLlzmOsLLq
Ранее стало известно, что космический корабль «Союз МС-17» с экипажем совершил приземление в Казахстане.