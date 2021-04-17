Рогозин рассказал о самочувствии вернувшихся с МКС космонавтов

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Состояние космонавтов, вернувшихся на Землю на космическом корабле «Союз МС-17», хорошее. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Рогозин рассказал о самочувствии вернувшихся с МКС космонавтов
  • © Роскосмос

«В 07:55 мск проведена посадка спускаемого аппарата ТПК «Союз МС-17». На борту порядок. По докладу спасательных служб, СА (спускаемый аппарат. — RT) вертикально. Самочувствие экипажа хорошее», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее стало известно, что космический корабль «Союз МС-17» с экипажем совершил приземление в Казахстане.

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