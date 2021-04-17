Экипаж корабля «Союз МС-17» вернулся на Землю
- © Роскосмос
«Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-17» вернулся на Землю», — говорится в сообщении в Twitter.
ЕСТЬ КАСАНИЕ! 👨🚀— РОСКОСМОС (@roscosmos) April 17, 2021
«Фаворы» дома! Экипаж пилотируемого корабля #СоюзМС17 вернулся на Землю! Трансляция — https://t.co/QLDDpAvUqc
//
TOUCHDOWN! 👨🚀
Welcome home, Sergey, @KudSverchkov and @Astro_Kate7! Live broadcast — https://t.co/b0mrHZKq3vpic.twitter.com/i55U63LrMS
Ранее корабль провёл отстыковку от Международной космической станции (МКС).
В «Роскосмосе» уточнили, что процесс отстыковки прошёл штатно.