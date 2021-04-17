Экипаж корабля «Союз МС-17» вернулся на Землю

Короткая ссылка
Космический корабль «Союз МС-17» с экипажем совершил приземление в Казахстане. Об этом сообщили в «Роскосмосе».
Экипаж корабля «Союз МС-17» вернулся на Землю
  • © Роскосмос

«Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-17» вернулся на Землю», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее корабль провёл отстыковку от Международной космической станции (МКС).

В «Роскосмосе» уточнили, что процесс отстыковки прошёл штатно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить