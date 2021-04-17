Корабль «Союз МС-17» покинул МКС

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Космический корабль «Союз МС-17», чей экипаж возвращается на Землю, провёл отстыковку от Международной космической станции (МКС).

Об этом говорится в сообщении «Роскосмоса» в Twitter.

Отмечается, что процесс отстыковки прошёл штатно.

Также сообщается, что посадка спускательного аппарата запланирована на 07:56 мск.

9 апреля ракета-носитель «Союз-2.1а» с российским пилотируемым кораблём «Ю.А. Гагарин» стартовала с космодрома Байконур.

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