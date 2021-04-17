Корабль «Союз МС-17» покинул МКС
Об этом говорится в сообщении «Роскосмоса» в Twitter.
Пилотируемый корабль #СоюзМС17 штатно отстыковался от Международной космической станции. Посадка спускаемого аппарата запланирована в 07:56 мск— РОСКОСМОС (@roscosmos) April 17, 2021
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The #SoyuzMS17 spacecraft undocked from the International @Space_Station. Landing is scheduled at 04:56 UTC pic.twitter.com/FssMj1vcFE
Отмечается, что процесс отстыковки прошёл штатно.
Также сообщается, что посадка спускательного аппарата запланирована на 07:56 мск.
9 апреля ракета-носитель «Союз-2.1а» с российским пилотируемым кораблём «Ю.А. Гагарин» стартовала с космодрома Байконур.