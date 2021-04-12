Аналитики оценили стоимость недельного рациона космонавта

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В сервисе «СберМаркет» и Музее космонавтики оценили стоимость недельного рациона космонавта. Россиянам он обойдётся в 5283 рубля.
Аналитики оценили стоимость недельного рациона космонавта
  • © Роскосмос / Олег Кононенко

Об этом сообщает газета «Известия».

В рацион вошли рис, рисовая каша, курага, творог, кедровые орехи, заливное с рыбой и мясом, антрекот, говядина, говяжий язык, икра из кабачков и баклажанов, лечо, рыбные консервы, куриное филе, имбирное печенье, сублимированные крем-супы, кофе и чай, витамины, фрукты и свежие овощи.

«Гнаться за космонавтами горожанам не стоит: кроме баланса макро- и микронутриентов, в орбитальной еде часто содержится множество острых специй, которые каждый день лучше не употреблять», — заявили в сервисе.

Там пояснили, что в невесомости практически теряется ощущение вкуса и запаха, поэтому пряности и приправы нужны, чтобы лучше чувствовать пищу, передаёт «Российская газета».

Ежедневный рацион космонавта рассчитан на питание четыре раза в сутки и составлен из расчёта потребления 3200 калорий.

Ранее герой России Андрей Борисенко рассказал подробности о возможном полёте российского космонавта на Crew Dragon.

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