Андрей Борисенко рассказал подробности о возможном полёте российского космонавта на Crew Dragon

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Герой России Андрей Борисенко рассказал подробности о возможном полёте российского космонавта на Crew Dragon.
Андрей Борисенко рассказал подробности о возможном полёте российского космонавта на Crew Dragon
  • © РИА Новости / NASA

«Действительно, до того, как вместе с врачами мы решили, что я больше не могу летать в космос, я был одним из первых кандидатов на полёт на космическом корабле Crew Dragon от SpaceX, но дата этого полёта всё время передвигалась», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

Как отметил Борисенко, по первоначальному плану полёт должен был состояться ещё два с половиной года назад.

«Пока непонятно, когда наш российский космонавт всё-таки сможет полететь по принципу перекрёстных полётов на этом корабле. Переговоры между NASA и Роскосмосом о дате первого полёта продолжаются», — сказал он.

По его словам, корабль Dragon — средство доставки экипажа на МКС.

«Так что по программе корабль только доставит космонавта до Международной космической станции, а дальше он будет работать в составе российского экипажа по программе экспедиции», — пояснил Борисенко.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве подготовили программу в честь 60-летия полёта Гагарина в космос.

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