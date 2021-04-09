Герой России Андрей Борисенко рассказал подробности о возможном полёте российского космонавта на Crew Dragon.

«Действительно, до того, как вместе с врачами мы решили, что я больше не могу летать в космос, я был одним из первых кандидатов на полёт на космическом корабле Crew Dragon от SpaceX, но дата этого полёта всё время передвигалась», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

Как отметил Борисенко, по первоначальному плану полёт должен был состояться ещё два с половиной года назад.

«Пока непонятно, когда наш российский космонавт всё-таки сможет полететь по принципу перекрёстных полётов на этом корабле. Переговоры между NASA и Роскосмосом о дате первого полёта продолжаются», — сказал он.

По его словам, корабль Dragon — средство доставки экипажа на МКС.

«Так что по программе корабль только доставит космонавта до Международной космической станции, а дальше он будет работать в составе российского экипажа по программе экспедиции», — пояснил Борисенко.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве подготовили программу в честь 60-летия полёта Гагарина в космос.