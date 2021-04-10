Мурашко сообщил о разработке ещё одной вакцины от коронавируса
- Reuters
«Учреждение имеет высокий научный потенциал, в нём существуют как научная, так и научно-производственная площадки, занимающиеся диагностиками. Сегодня разрабатывается на площадке этого института ещё одна вакцина против новой коронавирусной инфекции. Мы ожидаем первых предварительных результатов в ближайшее время», — сказал министр журналистам. Его слова приводит ТАСС.
1 апреля стало известно, что разработанная центром «Вектор» вакцина «ЭпиВакКорона» начала поступать в медицинские учреждения страны.
Также в конце марта сообщалось, что Минздрав приступил к регистрации вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».