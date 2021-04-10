Мурашко сообщил о разработке ещё одной вакцины от коронавируса

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На площадке НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева разрабатывается ещё одна российская вакцина против COVID-19, предварительные результаты ожидаются уже скоро, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Мурашко сообщил о разработке ещё одной вакцины от коронавируса
  • Reuters

«Учреждение имеет высокий научный потенциал, в нём существуют как научная, так и научно-производственная площадки, занимающиеся диагностиками. Сегодня разрабатывается на площадке этого института ещё одна вакцина против новой коронавирусной инфекции. Мы ожидаем первых предварительных результатов в ближайшее время», — сказал министр журналистам. Его слова приводит ТАСС.

1 апреля стало известно, что разработанная центром «Вектор» вакцина «ЭпиВакКорона» начала поступать в медицинские учреждения страны.

Также в конце марта сообщалось, что Минздрав приступил к регистрации вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».

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