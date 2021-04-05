Кардиолог рассказал о последствиях заболевания коронавирусом для сердца

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов рассказал о последствиях заболевания коронавирусом для сердца.

По его словам, пандемия коронавируса коснулась всех людей, имеющих заболевания сердца.

«Проблемы острого периода болезни у тех, кто переносил COVID-19: повышение риска осложнений и смерти у пациентов с сопутствующими ССЗ (сердечно-сосудистыми заболеваниями. — RT), сердечно-сосудистые осложнения у пациентов без предшествующих ССЗ, сердечно-сосудистые осложнения ковид-специфической терапии», — приводит РИА Новости слова Бойцова на конгрессе «Человек и лекарство».

Врач отметил, что у людей с проблемами сердца, которые не болели коронавирусом, отмечается гиподинамия: прирост массы тела, увеличение потребления алкоголя, стресс, а также тревожно-депрессивные расстройства.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа рассказала о возможном влиянии авитаминоза на COVID-19.