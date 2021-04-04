Экипаж МКС провёл контрольный осмотр корабля «Союз МС-18»

Экипаж 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) провёл контрольный осмотр транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18» на космодроме Байконур перед стартом 9 апреля.

Об этом сообщила ракетно-космическая корпорация «Энергия».

«После вводного инструктажа члены основного и дублирующего экипажей по очереди занимали свои места в корабле, ознакомились с размещением полезного груза и снаряжения в спускаемом аппарате и бытовом отсеке, а также проверили работоспособность бортовых систем в тестовом режиме», — говорится в пресс-релизе.

Участники экспедиции также посетили музей космодрома Байконур и оставили там свои автографы.

Ранее сообщалось, что основной и дублирующий экипажи МКС-65 приступили к экзаменационным комплексным тренировкам (ЭКТ) в рамках завершающего этапа подготовки к полёту.

Астронавта NASA Марка Ванде Хая включили в состав экипажа «Союза МС-18».