Экипаж МКС провёл контрольный осмотр корабля «Союз МС-18»

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Экипаж 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) провёл контрольный осмотр транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18» на космодроме Байконур перед стартом 9 апреля.
Экипаж МКС провёл контрольный осмотр корабля «Союз МС-18»
  • ©Роскосмос/Иван Вагнер

Об этом сообщила ракетно-космическая корпорация «Энергия». 

«После вводного инструктажа члены основного и дублирующего экипажей по очереди занимали свои места в корабле, ознакомились с размещением полезного груза и снаряжения в спускаемом аппарате и бытовом отсеке, а также проверили работоспособность бортовых систем в тестовом режиме», — говорится в пресс-релизе.

Участники экспедиции также посетили музей космодрома Байконур и оставили там свои автографы.

Ранее сообщалось, что основной и дублирующий экипажи МКС-65 приступили к экзаменационным комплексным тренировкам (ЭКТ) в рамках завершающего этапа подготовки к полёту.

Астронавта NASA Марка Ванде Хая включили в состав экипажа «Союза МС-18».

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