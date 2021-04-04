Экипаж МКС провёл контрольный осмотр корабля «Союз МС-18»
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Об этом сообщила ракетно-космическая корпорация «Энергия».
«После вводного инструктажа члены основного и дублирующего экипажей по очереди занимали свои места в корабле, ознакомились с размещением полезного груза и снаряжения в спускаемом аппарате и бытовом отсеке, а также проверили работоспособность бортовых систем в тестовом режиме», — говорится в пресс-релизе.
Участники экспедиции также посетили музей космодрома Байконур и оставили там свои автографы.
Ранее сообщалось, что основной и дублирующий экипажи МКС-65 приступили к экзаменационным комплексным тренировкам (ЭКТ) в рамках завершающего этапа подготовки к полёту.
Астронавта NASA Марка Ванде Хая включили в состав экипажа «Союза МС-18».