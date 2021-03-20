Новый экипаж МКС начал экзаменационные тренировки перед полётом

Основной и дублирующий экипажи МКС-65 приступили к экзаменационным комплексным тренировкам (ЭКТ) в рамках завершающего этапа подготовки к полёту.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на Центр подготовки космонавтов имени Гагарина в субботу, 20 марта.

«ЭКТ разбиты на два этапа: в тот день, когда один экипаж демонстрирует навыки управления кораблем, другой выполняет задания на тренажёре российского сегмента Международной космической станции», — заявили в центре.

Отмечается, что на втором этапе тренировок экипажи меняются местами.

Полёт российского корабля «Союз МС-18» c космодрома Байконур запланирован на 9 апреля.

В состав основного экипажа вошли командир Олег Новицкий, бортинженер Пётр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай — второй бортинженер.

Ранее в Центре подготовки космонавтов прокомментировали планы по установке модуля «Наука» на МКС.