Новый экипаж МКС начал экзаменационные тренировки перед полётом

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Основной и дублирующий экипажи МКС-65 приступили к экзаменационным комплексным тренировкам (ЭКТ) в рамках завершающего этапа подготовки к полёту. 
Новый экипаж МКС начал экзаменационные тренировки перед полётом
  • © Роскосмос

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на Центр подготовки космонавтов имени Гагарина в субботу, 20 марта.

«ЭКТ разбиты на два этапа: в тот день, когда один экипаж демонстрирует навыки управления кораблем, другой выполняет задания на тренажёре российского сегмента Международной космической станции», — заявили в центре.

Отмечается, что на втором этапе тренировок экипажи меняются местами.

Полёт российского корабля «Союз МС-18» c космодрома Байконур запланирован на 9 апреля.

В состав основного экипажа вошли командир Олег Новицкий, бортинженер Пётр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай — второй бортинженер.

Ранее в Центре подготовки космонавтов прокомментировали планы по установке модуля «Наука» на МКС.

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