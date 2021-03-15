В Центре подготовки космонавтов прокомментировали планы по установке модуля «Наука» на МКС

Начальник Центра подготовки космонавтов им. Гагарина Павел Власов прокомментировал планы по установке модуля «Наука» на МКС.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров прошли всю необходимую подготовку.

«Объём работы по интеграции модуля «Наука» достаточно большой, потребуется действительно около десяти выходов», — цитирует Власова kp.ru.

По словам эксперта, Новицкий и Дубов проходили подготовку в гидролаборатории, а также с макетами модулей или экспериментальными установками модулей.

«На тот объём работ, который ляжет на плечи этой экспедиции, оба космонавта готовы в полном объёме», — подчеркнул Власов.

Ранее «Роскосмос» рассказал о переговорах с NASA о местах в космических кораблях.