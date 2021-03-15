В Центре подготовки космонавтов прокомментировали планы по установке модуля «Наука» на МКС

Короткая ссылка
Начальник Центра подготовки космонавтов им. Гагарина Павел Власов прокомментировал планы по установке модуля «Наука» на МКС.
В Центре подготовки космонавтов прокомментировали планы по установке модуля «Наука» на МКС
  • © GLOBAL LOOK PRESS

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров прошли всю необходимую подготовку.

«Объём работы по интеграции модуля «Наука» достаточно большой, потребуется действительно около десяти выходов», — цитирует Власова kp.ru.

По словам эксперта, Новицкий и Дубов проходили подготовку в гидролаборатории, а также с макетами модулей или экспериментальными установками модулей.

«На тот объём работ, который ляжет на плечи этой экспедиции, оба космонавта готовы в полном объёме», — подчеркнул Власов.

Ранее «Роскосмос» рассказал о переговорах с NASA о местах в космических кораблях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить