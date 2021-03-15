В Центре подготовки космонавтов прокомментировали планы по установке модуля «Наука» на МКС
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В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров прошли всю необходимую подготовку.
«Объём работы по интеграции модуля «Наука» достаточно большой, потребуется действительно около десяти выходов», — цитирует Власова kp.ru.
По словам эксперта, Новицкий и Дубов проходили подготовку в гидролаборатории, а также с макетами модулей или экспериментальными установками модулей.
«На тот объём работ, который ляжет на плечи этой экспедиции, оба космонавта готовы в полном объёме», — подчеркнул Власов.
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