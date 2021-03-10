«Роскосмос» рассказал о переговорах с NASA о местах в космических кораблях

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В госкорпорации «Роскосмос» рассказали, что продолжают переговоры с NASA об обмене местами в космических кораблях России и США для полётов к Международной космической станции (МКС).
«Роскосмос» рассказал о переговорах с NASA о местах в космических кораблях
  • © NASA/Роскосмос

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

«Договорённости с NASA об обмене креслами в кораблях пока не достигнуты, хотя и обсуждаются», — отметили в «Роскосмосе».

В российской компании подчеркнули, что соответствующие полёты будут возможны после завершения американской стороной испытаний своих новых кораблей и подтверждения безопасности их эксплуатации.

Ранее сообщалось, что госкорпорация «Роскосмос» возвращается к практике международных запусков, и ближайший полёт состоится уже 9 апреля 2021 года. Вместе с космонавтами «Роскосмоса» Олегом Новицким и Петром Дубровым к Международной космической станции отправится астронавт NASA Марк Ванде Хай.

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