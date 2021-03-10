Астронавта NASA назначили в экипаж корабля «Союз МС-18»

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Госкорпорация «Роскосмос» возвращается к практике международных запусков, и ближайший полёт состоится уже 9 апреля 2021 года. Вместе с космонавтами «Роскосмоса» Олегом Новицким и Петром Дубровым к Международной космической станции (МКС) отправится астронавт NASA Марк Ванде Хай.
Астронавта NASA назначили в экипаж корабля «Союз МС-18»
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Отмечается, что «изменение состава экипажа было проведено по настоятельным просьбам американской стороны».

В компании рассказали, что «NASA озвучило свои пожелания только в конце 2020 года, а потому российской стороне пришлось пойти на изменение уже согласованной программы полетов».

«Роскосмос» идёт на это решение, подтверждая приверженность совместным договоренностям и духу совместного использования Международной космической станции. Замена проведена и в дублирующих экипажах экспедиции МКС-65. Тем же решением из состава дублера выведен космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин, а его место займет астронавт NASA Энн МакКлейн. Полёт российского пилотируемого корабля «Союз МС-18» по программе МКС запланирован на 9 апреля 2021 года. Традиция международных экипажей, существующая уже более двадцати лет, вновь будет продолжена», — говорится в сообщении.

15 февраля на Байконуре прошёл пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-16»

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