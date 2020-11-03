«Роскосмос» сообщил об утверждении экипажей МКС-65

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Межведомственная комиссия по отбору космонавтов утвердила основной и дублирующий экипажи 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».
«Роскосмос» сообщил об утверждении экипажей МКС-65
  • ©Роскосмос/Иван Вагнер

Отмечается, что запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18» с экипажем этой экспедиции планируется осуществить в апреле 2021 года с космодрома Байконур.

Так, в состав основного экипажа МКС-65 вошли: Олег Новицкий — командир МКС-65, командир корабля «Союз МС-18» («Роскосмос»); Пётр Дубров — бортинженер МКС-65, бортинженер корабля «Союз МС-18» («Роскосмос»); Сергей Корсаков — бортинженер МКС-65, бортинженер-2 корабля «Союз МС-18» («Роскосмос»).

В дублирующий состав экипажа вошли: Антон Шкаплеров — бортинженер МКС-65, командир корабля «Союз МС» («Роскосмос»); Андрей Бабкин — бортинженер МКС-65, бортинженер корабля «Союз МС» («Роскосмос»); Дмитрий Петелин — бортинженер МКС-65, бортинженер-2 корабля «Союз МС» («Роскосмос»).

14 октября корабль «Союз МС-17» с тремя членами экипажа — Сергеем Рыжиковым, Сергеем Кудь-Сверчковым и астронавтом NASA Кэтлин Рубинс — впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд по скорости полёта к станции.

Полёт занял чуть больше трёх часов.

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