Pfizer и BioNTech уточнили данные об эффективности вакцины от COVID-19

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Американская фармацевтическая корпорация Pfizer и немецкая компания BioNTech уточнили данные об эффективности собственной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в рамках третьей фазы клинических испытаний спустя шесть месяцев после введения второй дозы препарата.
Pfizer и BioNTech уточнили данные об эффективности вакцины от COVID-19
  • Reuters

«Анализ 927 подтверждённых случаев COVID-19 с симптомами демонстрирует высокую эффективность BNT162b2... в 91,3% в измерениях с семи дней до шести месяцев после второй дозы», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, вакцина показала 100%-ную (по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США) и 95,3%-ную (по данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) эффективность в предотвращении тяжёлых случаев коронавируса.

При этом препарат Pfizer/BioNTech также оказался эффективен на 100% в предотвращении случаев COVID-19 в ЮАР, где преимущественно распространена мутация B.1.351.

Безопасность препарата в этот раз оценивалась на более 44 тыс. добровольцах старше 16 лет, 12 тыс. из которых получили второй компонент вакцины не позднее чем шесть месяцев назад.

В ноябре Pfizer и BioNTech заявляли о 95%-ной эффективности их вакцины от коронавируса.

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