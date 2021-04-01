Pfizer и BioNTech уточнили данные об эффективности вакцины от COVID-19
- Reuters
«Анализ 927 подтверждённых случаев COVID-19 с симптомами демонстрирует высокую эффективность BNT162b2... в 91,3% в измерениях с семи дней до шести месяцев после второй дозы», — говорится в пресс-релизе.
Кроме того, вакцина показала 100%-ную (по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США) и 95,3%-ную (по данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) эффективность в предотвращении тяжёлых случаев коронавируса.
При этом препарат Pfizer/BioNTech также оказался эффективен на 100% в предотвращении случаев COVID-19 в ЮАР, где преимущественно распространена мутация B.1.351.
Безопасность препарата в этот раз оценивалась на более 44 тыс. добровольцах старше 16 лет, 12 тыс. из которых получили второй компонент вакцины не позднее чем шесть месяцев назад.
В ноябре Pfizer и BioNTech заявляли о 95%-ной эффективности их вакцины от коронавируса.