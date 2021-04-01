Pfizer и BioNTech уточнили данные об эффективности вакцины от COVID-19

Американская фармацевтическая корпорация Pfizer и немецкая компания BioNTech уточнили данные об эффективности собственной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в рамках третьей фазы клинических испытаний спустя шесть месяцев после введения второй дозы препарата.

«Анализ 927 подтверждённых случаев COVID-19 с симптомами демонстрирует высокую эффективность BNT162b2... в 91,3% в измерениях с семи дней до шести месяцев после второй дозы», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, вакцина показала 100%-ную (по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США) и 95,3%-ную (по данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) эффективность в предотвращении тяжёлых случаев коронавируса.

При этом препарат Pfizer/BioNTech также оказался эффективен на 100% в предотвращении случаев COVID-19 в ЮАР, где преимущественно распространена мутация B.1.351.

Безопасность препарата в этот раз оценивалась на более 44 тыс. добровольцах старше 16 лет, 12 тыс. из которых получили второй компонент вакцины не позднее чем шесть месяцев назад.

В ноябре Pfizer и BioNTech заявляли о 95%-ной эффективности их вакцины от коронавируса.