Учёные отметили рост материнской смертности во время пандемии COVID-19

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Учёные опубликовали в медицинском журнале The Lancet исследование, в котором отмечается увеличение числа материнских смертей во время пандемии коронавируса.
Учёные отметили рост материнской смертности во время пандемии COVID-19
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«Мы выявили значительный рост числа мертворождённых младенцев и уровня материнской смертности по сравнению с данными до пандемии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выросло также число случаев внематочной беременности, потребовавших хирургического вмешательства.

Ранее российские специалисты в беседе с RT опровергли распространённые мифы о пандемии, о том, что от коронавируса защищают антибиотики и вирус герпеса, и о том, что из-за вакцины у детей может быть аутизм.

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