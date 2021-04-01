Учёные отметили рост материнской смертности во время пандемии COVID-19
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«Мы выявили значительный рост числа мертворождённых младенцев и уровня материнской смертности по сравнению с данными до пандемии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что выросло также число случаев внематочной беременности, потребовавших хирургического вмешательства.
Ранее российские специалисты в беседе с RT опровергли распространённые мифы о пандемии, о том, что от коронавируса защищают антибиотики и вирус герпеса, и о том, что из-за вакцины у детей может быть аутизм.