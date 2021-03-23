Российские учёные опровергли мифы о коронавирусе и вакцине

Российские специалисты в беседе с RT опровергли распространённые мифы о пандемии, о том, что от коронавируса защищают антибиотики и вирус герпеса, и о том, что из-за вакцины у детей может быть аутизм.

Молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ им. М.В. Ломоносова Максим Скулачёв опроверг миф о том, что от коронавируса можно защититься антибиотиками.

«Антибиотики не помогают от коронавируса. Антибиотики вообще против вирусов не помогают, они против бактерий», — заявил он.

Доктор медицинских наук Антон Ершов также развенчал миф о том, что вирус герпеса защищает от коронавируса.

«Во-первых, 95—98% населения имеют герпес в организме, но они всё равно заболевают... Наоборот, любое вирусное заболевание ослабляет иммунитет и способствует тому, что другой вирус может к нам попасть», — объяснил он.

При этом заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора член-корреспондент РАН Александр Горелов прокомментировал заблуждение о том, что из-за вакцины у будущих детей может быть аутизм.

«Ну это тоже классический миф. Любая новая вакцина сопровождалась аналогичным мифом. Связи между аутизмом и введением вакцины в мире не было и нет», — заявил Горелов.

Также учёные опровергли утверждения о том, что «проходить вакцинацию нет смысла, потому что вирус постоянно изменяется».

«Он (коронавирус. — RT)» изменяется, всё время появляются мутации, появляются разные варианты, которые превращаются в разные штаммы, но его изменчивость раз в десять меньше, чем изменчивость, например, вируса гриппа», — сказал Скулачёв.

Ранее специалисты опровергли мифы о влиянии вакцины на ДНК, о том, что людям с сильным иммунитетом не нужно прививаться от коронавируса, а также о том, что иностранные вакцины лучше российских.