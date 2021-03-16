Moderna объявила о начале испытаний вакцины от коронавируса на детях

Американская компания Moderna объявила о запуске клинических испытаний собственной вакцины от коронавирусной инфекции на детях от шести месяцев до 11 лет включительно.

«Мы рады начать фазу 2/3 исследования mRNA-1273 среди здоровых детей в США и Канаде», — цитирует пресс-служба компании генерального директора Moderna Стефана Банселя.

Исследование будет проводиться совместно с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) при Национальном институте здоровья США, а также с Управлением перспективных биомедицинских исследований и разработок Министерства здравоохранения и социальных служб США (BARDA).

Предполагается, что в испытаниях примут участие 6750 детей из Канады и США в возрасте от шести месяцев и не достигших 12 лет.

Им будут введены две дозы вакцины с интервалом в 28 дней, при этом дети от двух до 12 лет получат первую дозировку 50 или 100 мкг, а участникам в возрасте от шести месяцев до двух лет введут препарат в дозировках 25, 50 или 100 мкг.

Затем будет проведено промежуточное исследование для определения второй дозировки с контролем плацебо.

После второй прививки участники исследования будут находиться под наблюдением в течение 12 месяцев.

19 декабря вакцина производства Moderna была одобрена в США.

Вакцина Moderna показала эффективность 94,1% на третьей фазе испытаний.

21 декабря Европейское агентство по лекарственным препаратам разрешило использовать на территории Евросоюза вакцину от COVID-19 американской фармацевтической корпорации Pfizer и немецкой компании BioNTech для лиц старше 16 лет.