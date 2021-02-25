Moderna отправила на испытания вакцину от «южноафриканского» штамма

Компания Moderna заявила, что отправила разрабатываемую ею вакцину от «южноафриканского» штамма коронавируса на клинические испытания в Национальный институт здоровья (NIH) США.

Как сообщает РИА Новости, Moderna завершила производство материала для клинических испытаний своей вакцины-кандидата против выявленного в ЮАР штамма коронавируса (B.1.351) и отправила дозы в Национальный институт здравоохранения для первой фазы клинических испытаний, которые будут проводиться и финансироваться Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США, входящим в структуру NIH.

Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове сообщила, что обнаруженный в ЮАР штамм коронавируса является более заразным.