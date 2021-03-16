Гинцбург рассказал о планах испытаний «Спутника V» на пациентах с ВИЧ

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о планах испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» на пациентах с ВИЧ.

«ВИЧ-больные, безусловно, тоже находятся в поле зрения и в поле наших планов, но, по всей видимости, это будет уже вторая половина наступившего года», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.

Ранее Гинцбург заявил, что «на всех возрастных категориях «Спутник V» показал одинаковую эффективность».

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