Гинцбург рассказал о планах испытаний «Спутника V» на пациентах с ВИЧ

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Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о планах испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» на пациентах с ВИЧ.
Гинцбург рассказал о планах испытаний «Спутника V» на пациентах с ВИЧ
  • РИА Новости

«ВИЧ-больные, безусловно, тоже находятся в поле зрения и в поле наших планов, но, по всей видимости, это будет уже вторая половина наступившего года», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.

Ранее Гинцбург заявил, что «на всех возрастных категориях «Спутник V» показал одинаковую эффективность».

URA.RU сообщало, что профессор института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский дал прогноз относительно пандемии в России.

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