Учёный рассказал, кому нужно повторно привиться от коронавируса
- РИА Новости
По его словам, предполагается, что в течение года или двух лет специалисты смогут привить все группы риска, а также пациентов, которые перенесли заболевание, и тех людей, у кого после вакцинации сформировался недостаточный иммунный ответ на COVID-19.
«Соответственно их нужно тоже или повторно вакцинировать, или вакцинировать после заболевания. Единственная сложность — у нас пока нет критериев, на основе которых мы должны прививать тех, кто переболел», — цитирует его ТАСС.
Лиознов добавил, что необходимость повторной вакцинации от COVID-19 зависит от уровня иммуноглобулина в крови, клеточного ответа организма, а также ряда других факторов.
Ранее Лиознов заявил, что новые мутации коронавируса передаются легче, но не вызывают более тяжёлого течения болезни.