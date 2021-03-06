Учёный рассказал, кому нужно повторно привиться от коронавируса

Короткая ссылка
Людям, у которых после вакцинации или выздоровления от коронавируса не образовалось достаточное количество антител, необходимо дополнительно привиться против COVID-19. Об этом заявил исполняющий обязанности директора ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России Дмитрий Лиознов.
Учёный рассказал, кому нужно повторно привиться от коронавируса
  • РИА Новости

По его словам, предполагается, что в течение года или двух лет специалисты смогут привить все группы риска, а также пациентов, которые перенесли заболевание, и тех людей, у кого после вакцинации сформировался недостаточный иммунный ответ на COVID-19.

«Соответственно их нужно тоже или повторно вакцинировать, или вакцинировать после заболевания. Единственная сложность — у нас пока нет критериев, на основе которых мы должны прививать тех, кто переболел», — цитирует его ТАСС.

Лиознов добавил, что необходимость повторной вакцинации от COVID-19 зависит от уровня иммуноглобулина в крови, клеточного ответа организма, а также ряда других факторов.

Ранее Лиознов заявил, что новые мутации коронавируса передаются легче, но не вызывают более тяжёлого течения болезни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить