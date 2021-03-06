Учёный рассказал, кому нужно повторно привиться от коронавируса

Людям, у которых после вакцинации или выздоровления от коронавируса не образовалось достаточное количество антител, необходимо дополнительно привиться против COVID-19. Об этом заявил исполняющий обязанности директора ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России Дмитрий Лиознов.

По его словам, предполагается, что в течение года или двух лет специалисты смогут привить все группы риска, а также пациентов, которые перенесли заболевание, и тех людей, у кого после вакцинации сформировался недостаточный иммунный ответ на COVID-19.

«Соответственно их нужно тоже или повторно вакцинировать, или вакцинировать после заболевания. Единственная сложность — у нас пока нет критериев, на основе которых мы должны прививать тех, кто переболел», — цитирует его ТАСС.

Лиознов добавил, что необходимость повторной вакцинации от COVID-19 зависит от уровня иммуноглобулина в крови, клеточного ответа организма, а также ряда других факторов.

Ранее Лиознов заявил, что новые мутации коронавируса передаются легче, но не вызывают более тяжёлого течения болезни.