Учёный рассказал о свойствах новых мутаций коронавируса 

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Исполняющий обязанности директора НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов заявил, что новые мутации коронавируса передаются легче, но не вызывают более тяжёлого течения болезни.
Учёный рассказал о свойствах новых мутаций коронавируса 
  • © РИА Новости

По его словам, вирусы постоянно мутируют, это связано с их жизненным циклом.

Также Лиознов заявил, что у коронавируса есть система защиты и «те изменения, которые фиксируются сейчас, их не так много по сравнению с другими вирусами и вирусами гриппа».

«Изменения тщательно мониторятся, на сегодняшний день новые варианты обладают определёнными эпидемиологическими характеристиками, более легко передаются, но не вызывают более тяжёлого течения заболевания и не приводят к изменению эффективности вакцин», — цитирует его ТАСС.

Также он сообщил, что мутации коронавируса могут повышать эффективность возбудителя либо ухудшать его характеристики и делать менее патогенным.

Ранее Лиознов рассказал, что человек, прошедший вакцинацию от коронавируса, может быть носителем вируса.

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