Учёный рассказал о свойствах новых мутаций коронавируса
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По его словам, вирусы постоянно мутируют, это связано с их жизненным циклом.
Также Лиознов заявил, что у коронавируса есть система защиты и «те изменения, которые фиксируются сейчас, их не так много по сравнению с другими вирусами и вирусами гриппа».
«Изменения тщательно мониторятся, на сегодняшний день новые варианты обладают определёнными эпидемиологическими характеристиками, более легко передаются, но не вызывают более тяжёлого течения заболевания и не приводят к изменению эффективности вакцин», — цитирует его ТАСС.
Также он сообщил, что мутации коронавируса могут повышать эффективность возбудителя либо ухудшать его характеристики и делать менее патогенным.
Ранее Лиознов рассказал, что человек, прошедший вакцинацию от коронавируса, может быть носителем вируса.