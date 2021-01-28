Учёный рассказал о свойствах новых мутаций коронавируса 

Исполняющий обязанности директора НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов заявил, что новые мутации коронавируса передаются легче, но не вызывают более тяжёлого течения болезни.

По его словам, вирусы постоянно мутируют, это связано с их жизненным циклом.

Также Лиознов заявил, что у коронавируса есть система защиты и «те изменения, которые фиксируются сейчас, их не так много по сравнению с другими вирусами и вирусами гриппа».

«Изменения тщательно мониторятся, на сегодняшний день новые варианты обладают определёнными эпидемиологическими характеристиками, более легко передаются, но не вызывают более тяжёлого течения заболевания и не приводят к изменению эффективности вакцин», — цитирует его ТАСС.

Также он сообщил, что мутации коронавируса могут повышать эффективность возбудителя либо ухудшать его характеристики и делать менее патогенным.

Ранее Лиознов рассказал, что человек, прошедший вакцинацию от коронавируса, может быть носителем вируса.