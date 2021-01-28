Учёный заявил, что привитый человек может быть носителем коронавируса

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Исполняющий обязанности директора НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов заявил, что человек, прошедший вакцинацию от коронавируса, может быть носителем вируса.
Учёный заявил, что привитый человек может быть носителем коронавируса
  • Reuters

«Привитый человек — он защищён, у него болезнь не развивается, но возбудитель может попасть на слизистые оболочки, там сохраняться какое-то время и выделяться во внешнюю среду», — цитирует его ТАСС.

Лиознов добавил, что временным носителем коронавируса может быть здоровый человек, «у которого заболевание может и не развиться».

Он отметил, что поэтому привитым людям необходимо соблюдать определённые противоэпидемические меры, чтобы не инфицировать других.

Ранее сообщалось, что специалисты центра Гамалеи не обнаружили ни одного серьёзного побочного эффекта вакцины «Спутник V».

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