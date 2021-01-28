В центре Гамалеи не обнаружили серьёзных побочных эффектов «Спутника V»

Старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России Дарья Егорова заявила, что специалисты не обнаружили ни одного серьёзного побочного эффекта вакцины «Спутник V».

Об этом она заявила в ходе онлайн-собрания научного совета РАН.

«Мы подтвердили высокую безопасность вакцины, не зарегистрировали ни одного вакциноассоциированного серьёзного побочного явления и ни одной смерти, которая может быть ассоциирована с применением вакцины», — цитирует Егорову РИА Новости.

Также Егорова сообщила, что исследование вакцины «Спутник V» на пациентах с онкологическими заболеваниями планируется начать в ближайшие месяцы.