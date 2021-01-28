В центре Гамалеи не обнаружили серьёзных побочных эффектов «Спутника V»

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Старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России Дарья Егорова заявила, что специалисты не обнаружили ни одного серьёзного побочного эффекта вакцины «Спутник V».
В центре Гамалеи не обнаружили серьёзных побочных эффектов «Спутника V»
  • © РФПИ и Центр имени Гамалеи

Об этом она заявила в ходе онлайн-собрания научного совета РАН.

«Мы подтвердили высокую безопасность вакцины, не зарегистрировали ни одного вакциноассоциированного серьёзного побочного явления и ни одной смерти, которая может быть ассоциирована с применением вакцины», — цитирует Егорову РИА Новости.

Также Егорова сообщила, что исследование вакцины «Спутник V» на пациентах с онкологическими заболеваниями планируется начать в ближайшие месяцы.

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