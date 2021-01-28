В центре Гамалеи не обнаружили серьёзных побочных эффектов «Спутника V»
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Об этом она заявила в ходе онлайн-собрания научного совета РАН.
«Мы подтвердили высокую безопасность вакцины, не зарегистрировали ни одного вакциноассоциированного серьёзного побочного явления и ни одной смерти, которая может быть ассоциирована с применением вакцины», — цитирует Егорову РИА Новости.
Также Егорова сообщила, что исследование вакцины «Спутник V» на пациентах с онкологическими заболеваниями планируется начать в ближайшие месяцы.