В ближайшие месяцы может начаться исследование «Спутника V» на онкобольных

Старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России Дарья Егорова заявила, что исследование вакцины от коронавируса «Спутник V» на пациентах с онкологическими заболеваниями планируется начать в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы в настоящий момент планируем, что такие исследования будут запущены в следующие несколько месяцев, и в первую очередь они будут проведены, наверное, на группе пациентов, которые в настоящий момент находятся в стадии ремиссии онкологического заболевания», — сказала она.

Вместе с этим Егорова добавила, что уже идут консультации с врачами-онкологами из различных организаций по разработке дизайна клинических исследований.

Ранее в Минздраве рассказали о вакцинации от COVID-19 пациентов с онкологией.