В ближайшие месяцы может начаться исследование «Спутника V» на онкобольных
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы в настоящий момент планируем, что такие исследования будут запущены в следующие несколько месяцев, и в первую очередь они будут проведены, наверное, на группе пациентов, которые в настоящий момент находятся в стадии ремиссии онкологического заболевания», — сказала она.
Вместе с этим Егорова добавила, что уже идут консультации с врачами-онкологами из различных организаций по разработке дизайна клинических исследований.
Ранее в Минздраве рассказали о вакцинации от COVID-19 пациентов с онкологией.