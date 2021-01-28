В ближайшие месяцы может начаться исследование «Спутника V» на онкобольных

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Старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России Дарья Егорова заявила, что исследование вакцины от коронавируса «Спутник V» на пациентах с онкологическими заболеваниями планируется начать в ближайшие месяцы.
В ближайшие месяцы может начаться исследование «Спутника V» на онкобольных
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы в настоящий момент планируем, что такие исследования будут запущены в следующие несколько месяцев, и в первую очередь они будут проведены, наверное, на группе пациентов, которые в настоящий момент находятся в стадии ремиссии онкологического заболевания», — сказала она.

Вместе с этим Егорова добавила, что уже идут консультации с врачами-онкологами из различных организаций по разработке дизайна клинических исследований.

Ранее в Минздраве рассказали о вакцинации от COVID-19 пациентов с онкологией.

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