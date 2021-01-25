В Минздраве рассказали о вакцинации от COVID-19 пациентов с онкологией

Вакцинация от коронавируса пациентам с онкологией не противопоказана, но она должна проводиться с особым вниманием, заявил главный онколог Минздрава академик РАН Андрей Каприн.

«Наличие онкологического заболевания, согласно инструкции по медицинскому применению вакцины «Спутник V», не является противопоказанием для вакцинации. Тем не менее вакцинация онкологических пациентов должна проводиться с особым вниманием и контролем», — цитирует специалиста РИА Новости.

По его словам, таким лицам необходимо согласовать свои действия с лечащим врачом.

Ранее сообщалось, что в инструкцию к «Спутнику V» добавили рекомендацию с осторожностью применять вакцину при раке.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург позднее объяснил, что запрета на вакцинацию онкобольных нет, речь идёт о применении препарата с осторожностью в такой группе пациентов.

Это связано с тем, что онкопациенты могут проходить различные курсы химиотерапии, которые могут снижать иммунную функцию, добавил он.