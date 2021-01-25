В Минздраве рассказали о вакцинации от COVID-19 пациентов с онкологией
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«Наличие онкологического заболевания, согласно инструкции по медицинскому применению вакцины «Спутник V», не является противопоказанием для вакцинации. Тем не менее вакцинация онкологических пациентов должна проводиться с особым вниманием и контролем», — цитирует специалиста РИА Новости.
По его словам, таким лицам необходимо согласовать свои действия с лечащим врачом.
Ранее сообщалось, что в инструкцию к «Спутнику V» добавили рекомендацию с осторожностью применять вакцину при раке.
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург позднее объяснил, что запрета на вакцинацию онкобольных нет, речь идёт о применении препарата с осторожностью в такой группе пациентов.
Это связано с тем, что онкопациенты могут проходить различные курсы химиотерапии, которые могут снижать иммунную функцию, добавил он.