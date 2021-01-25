Гинцбург объяснил новое предупреждение в инструкции к «Спутнику V»
- РИА Новости
«В инструкции по применению вакцины «Спутник V» нет указания на запрет вакцинировать онкобольных, есть только указание о применении вакцины с осторожностью в такой группе пациентов по консультации с лечащим врачом», — сказал он РИА Новости.
По его словам, это связано с тем, что онкопациенты могут проходить различные курсы химиотерапии, которые могут снижать иммунную функцию.
Специалист объяснил, что для таких пациентов вакцины против инфекционных заболеваний могут быть менее эффективными.
Как подчеркнул Гинцбург, решение о вакцинации должно приниматься лечащим врачом для каждого конкретного онкологического пациента.
Ранее сообщалось, что в инструкцию к «Спутнику V» добавили рекомендацию с осторожностью применять препарат при раке.