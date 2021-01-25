В инструкцию к вакцине «Спутник V» добавили новое предупреждение
- РИА Новости
«Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов... со злокачественными новообразованиями», — приводит РИА Новости текст документа.
Как отмечается, аналогичное предупреждение выпущено для лиц с аутоиммунными заболеваниями: стимуляция иммунной системы может привести к обострению. Особенно это касается пациентов с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжёлых и жизнеугрожающих состояний.
Ранее в центре имени Гамалеи оценили возможность вакцинации беременных.