В инструкцию к вакцине «Спутник V» добавили новое предупреждение

Вакцину от коронавируса «Спутник V» следует с осторожностью применять при раке, так как информации о её влиянии на болезнь пока мало. Об этом говорится в новой редакции инструкции по медицинскому применению препарата.

РИА Новости

«Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов... со злокачественными новообразованиями», — приводит РИА Новости текст документа. Как отмечается, аналогичное предупреждение выпущено для лиц с аутоиммунными заболеваниями: стимуляция иммунной системы может привести к обострению. Особенно это касается пациентов с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжёлых и жизнеугрожающих состояний. Ранее в центре имени Гамалеи оценили возможность вакцинации беременных.