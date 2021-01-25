В инструкцию к вакцине «Спутник V» добавили новое предупреждение

Короткая ссылка
Вакцину от коронавируса «Спутник V» следует с осторожностью применять при раке, так как информации о её влиянии на болезнь пока мало. Об этом говорится в новой редакции инструкции по медицинскому применению препарата.
В инструкцию к вакцине «Спутник V» добавили новое предупреждение
  • РИА Новости

«Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов... со злокачественными новообразованиями», — приводит РИА Новости текст документа.

Как отмечается, аналогичное предупреждение выпущено для лиц с аутоиммунными заболеваниями: стимуляция иммунной системы может привести к обострению. Особенно это касается пациентов с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжёлых и жизнеугрожающих состояний.

Ранее в центре имени Гамалеи оценили возможность вакцинации беременных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить